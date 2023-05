Fiorentina-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Roma, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Vincenzo Italiano, persa la finale di Coppa Italia contro l’Inter, cercherà di preparare al meglio la finale di Conference League contro il West Ham, ma prima ci sono due partite di un campionato da chiudere nel migliore dei modi. Per la Roma invece la finale europea è alle porte e sarà difficile per i giallorossi non pensare a quella che sarà effettivamente la partita più importante della stagione. La sfida è in programma oggi, sabato 27 maggio alle 18:00 al Franchi. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn.