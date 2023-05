Salernitana, la festa di Iervolino: “Una delle storie di calcio più belle d’Italia”

“Questa è stata una delle storie di calcio più belle d’Italia, in buona parte merito di un pubblico straordinario. Grazie a questi ragazzi straordinari. Ci ricordiamo tutti l’8-2 patito a Bergamo, ma questa è una squadra e una città che ce la mette sempre tutta per riscattarsi”. Lo ha detto Danilo Iervolino sul campo dell’Arechi durante la festa salvezza della Salernitana al termine della vittoria contro l’Udinese. “Un applauso gigantesco va ai nostri giocatori – spiega il presidente dei granata – Grazie a Paulo Sousa, che ci ha dato gioco, coraggio e risultati. Questa è una squadra di campioni dentro e fuori dal campo. Ringrazio anche il nostro amministratore Maurizio Milan, così come al direttore sportivo Morgan De Sanctis che ha reso formidabile questo gruppo grazie alle sue intuizioni. Il prossimo anno sarà importante. Vogliamo continuare a essere una squadra dal sangue vivo, passionale e furibondo. Metteremo mattoncino dopo mattoncino. Noi siamo la Salernitana”.