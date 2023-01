Inter-Atalanta 1-0, Gosens: “Il mister mi ha dato fiducia”

L’esterno dell’Inter, Robin Gosens, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco le sue parole a Mediaset: “Volevamo la semifinale a tutti i costi perché sappiamo quanto sia bello vincere questo trofeo. Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto e vinto meritatamente. Non giocando da tanto tempo mi manca il ritmo partita. Sono molto contento che il mister mi abbia dato fiducia e penso di averla ripagata. Devo però anche accettare che Dimarco sta facendo molto bene. Devo cercare di mettere pressione durante gli allenamenti. Siamo ancora dentro a tre competizioni, anche se per lo scudetto sarà difficile. Voglio provare ad aiutare la squadra e lavoro tanto per farmi trovare pronto”.