Highlights e gol Inter-Atalanta 1-0: quarti Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights e i gol di Inter-Atalanta 1-0, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Meazza derby tra lombarde e nerazzurre da dentro o fuori per un posto in semifinale. Primo tempo equilibrato con il palo di Calhanoglu come migliore occasione, nella ripresa ci pensa Darmian a regalare vittoria e qualificazione ai suoi con un bel diagonale. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE