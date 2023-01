L’Union Berlino pubblica la formazione, il Lipsia: “E Isco?”. La risposta: “E la tradizione?”

Botta e risposta su Twitter tra Lipsia e Union Berlino. Al momento della pubblicazione della formazione dell’Union Berlino, per il match di Coppa di Germania contro il Wolfsburg, il Lipsia ha infatti risposto al tweet scrivendo: “Isco?”. Un commento ironico, per via dell’interessamento per lo spagnolo avuto dall’Union Berlino in questa finestra di mercato invernale. La risposta però del club berlinese non si è fatta attendere, con la seguente domanda: La tradizione? Anche in questo caso un commento ironico, facendo riferimento alla poca tradizione storica del club di Lipsia.