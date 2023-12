Inter, Arnautovic: “Per me periodo difficile, vogliamo vincere lo scudetto”

Marko Arnautovic commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell’Inter contro il Lecce per 2-0: “Questa sera ho vissuto diverse emozioni. Non nego di vivere un periodo difficile dopo un lungo stop. Tornare ai massimi livelli in poco tempo è difficile, ma io amo questo club e voglio dare tutto per questi colori. L’assist per Barella mi ripaga degli sforzi ma mi manca molto il gol. Noi comunque vogliamo vincere lo scudetto e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo”.