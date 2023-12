Nuovo record per l’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera ha raggiunto uno storico obiettivo: segnare in venticinque partite consecutive sotto la guida di un unico allenatore. E’ la prima volta che accade nella storia della Serie A. La vittoria contro il Lecce per 2-0 ha fatto in modo che i nerazzurri potessero allungare una striscia di successi già importante.