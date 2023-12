Roma-Napoli, Renato Sanches non va neanche in panchina

Renato Sanches non è neanche in panchina per il big match di questa sera che vedrà la Roma sfidare il Napoli all’Olimpico. Secondo quanto riferito da Dazn, il centrocampista portoghese avrebbe accusato sintomi influenzali e per questo motivo è stato lasciato fuori dalla distinta odierna. A Verona, lo scorso fine settimana, l’ex calciatore del PSG fu invece sostituito per scelta tecnica da Josè Mourinho pochi minuti dopo essere entrato in campo.