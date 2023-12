Inter al Mondiale per Club 2025, l’annuncio di Infantino: “Complimenti per la qualificazione e in bocca al lupo”

L’aritmetica certezza era già nota da qualche settimana, adesso arriva anche l’ufficialità: l’Inter sarà una delle due squadre che prenderà parte al nuovo Mondiale per Club della Fifa che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti e che coinvolgerà 32 squadre. L’annuncio è arrivato via Instagram dal presidente della Fifa, Gianni Infantino: “Complimenti per la qualificazione al nuovissimo Mondiale per i club della Fifa nel 2025. Complimenti e in bocca al lupo”.