Atp 250 Brisbane, Nadal: “Mi sento bene, già una vittoria essere qui”

Mancano pochi giorni al ritorno sui campi da tennis di Rafa Nadal. Il maiorchino, numero 672 della classifica Atp, farà il suo esordio nell’Atp 250 di Brisbane, dove sarà in tabellone principale grazie al ranking protetto. “Mi sento bene, molto meglio di quello che mi aspettassi. Però, ad oggi è irrealistico pensare di poter vincere un torneo. Non mi aspetto molto da questo torneo, ma spero solo di sentirmi a mio agio e competitivo in campo. Solo essere qui è una vittoria. Ho aumentato l’intensità nell’ultimo mese. Devo capire quanto può reggere il mio fisico”, le parole di Nadal.