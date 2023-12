Slalom femminile Lienz 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin ipoteca la vittoria, dentro Della Mea

Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Lienz, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. L’americana fa il vuoto e scia in 52.81 rifilando oltre un secondo a Paula Moltzan, seconda in 53.95 (+1.14). Per il podio ci sono anche Swenn Larsson, 54.13 (+1.32), Gisin, 54.20 (+1.39), e Duerr, 54.47 (+1.66). Più staccate Liensberger, 55.01 (+2.20), Hector, 55.02 (+2.21), Truppe, 55.16 (+2.35), e Good, 55.19 (+2.38). Vlhova chiude la top ten in 55.22. Capitolo italiane con una grande Della Mea, 14ª a 2.74 da Shiffrin. Dentro anche Rossetti in 56.36, a 3.55. Brignone esce dopo un ottimo primo settore, mentre Sola e Peterlini, 56.84 e 56.90, sono fuori di poco. Tantissime uscite, in particolare quelle di Popovic (2), Aronsson Elfman (8), Holtmann (13) e Ljutic (14), oltre a Aicher, Hoffman, Hurt, Bostroem Mussener, Brunner e Filser.

CLASSIFICA IN AGGIORNAMENTO

1. Shiffrin 52.81

2. Moltzan 53.95

3. Swenn Larsson 54.13

4. Gisin 54.20

5. Duerr 54.47

6. Liensberger 55.01

7. Hector 55.02

8. Truppe 55.16

9. Good 55.19

10. Vlhova 55.22

LE AZZURRE

14. Della Mea 55.55

26. Rossetti 56.36

ELIMINATE

Sola 56.84

Peterlini 56.90

Gulli 58.00

DNF. Brignone