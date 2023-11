Cagliari, Ranieri: “E’ difficile ma ci dobbiamo salvare, anche all’ultima giornata”

Claudio Ranieri, attuale tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di oggi per 1-1 con il Monza, valido per la tredicesima giornata di Serie A.

“Pareggio giusto? Credo di sì. Nel primo tempo li abbiamo sorpresi con il ritmo e l’intensità. Non è facile giocare con il Monza che ha giocatori di qualità, loro hanno sfiorato il secondo gol. Un tempo per uno, 1-1 va bene così. L’importante quando non si riesce a vincere è non perdere“, dice il tecnico romano.

Ranieri continua: “In questo Cagliari c’è la consapevolezza di essere entrati nel nostro campionato, dopo le prime otto giornate. Ora siamo rodati, sappiamo le difficoltà ogni domenica ci sarà da lottare. E’ difficile ma ci dobbiamo salvare, anche all’ultimo secondo dell’ultima giornata. La squadra è stata compatta. ha giocato a tratti anche un buon calcio“.