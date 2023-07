Psg, ufficiale: Luis Enrique nuovo allenatore, “Felicissimo di essere qui”

Il Psg ha ufficializzato l’ingaggio di Luis Enrique come allenatore fino al 2025. Il tecnico spagnolo, ex Barcellona e nazionale di Spagna, ha rimpiazzato Christophe Galtier: “E’ un nuovo ciclo, un nuovo modo di giocare, uno dei migliori allenatori del mondo, non per quello che ha vinto ma per il suo stile di gioco, offensivo”, ha detto il presidente Nasser al-Khelaifi.

Poi ha preso la parola l’esperto allenatore iberico: “Felicissimo di essere qui come allenatore del Psg, per imparare una nuova lingua in una città incredibile. Finora abbiamo lavorato sulla preparazione della rosa, sono sicuro che sarà competitiva. La mentalità di gioco offensiva non è negoziabile. Devi adattarti alle caratteristiche dei giocatori e come allenatore sono sicuro che i giocatori apprezzeranno”.