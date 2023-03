Indian Wells 2023: Sinner all’esame Wawrinka per sfatare il tabù ottavi nel deserto californiano

Jannik Sinner è agli ottavi di finale del torneo Indian Wells e questa notte proverà a sfatare quello che finora ha rappresentanto un tabù nella sua storia in California, ovvero l’accesso ai quarti. Nelle passate due edizioni del torneo, infatti, l’azzurro è uscito di scena al quarto turno. Nel 2021 ad estrometterlo dalla competizione fu Taylor Fritz in una partita fortemente condizionata dal vento, mentre lo scorso anno arrivò il forfait prima del match contro Nick Kyrgios.

Oggi, all’interno di un programma che si preannuncia spettacolare in quel di ‘Tennis Paradise’, con tutti gli incontri maschili e femminili di ottavi di finale, Jannik sfiderà per la seconda volta in poche settimane Stan Wawrinka. Si tratta del quinto scontro tra i due, con l’elvetico in grado di vincere i primi due contro un Sinner alle prime esperienze nel 2019 e poi Jannik bravo a prendersi la rivincita sia lo scorso anno a Wimbledon che recentemente a Rotterdam. In Olanda l’allievo di Vagnozzi e Cahill era riuscito a gestire senza patemi il match, con Wawrinka quasi mai in grado di reggere il forsennato ritmo da fondo impresso dal nostro tennista.

Ma nel deserto californiano le condizioni sono completamente diverse. Per prima cosa si gioca outdoor, con tutte le conseguenze del caso. Si tratta di una location in cui spesso il vento e anche gli sbalzi climatici tra giorno e notte condizionano le partite e le prestazioni degli atleti. Inoltre, molti tennisti in questa prima settimana di torneo si son lamentati della eccessiva lentezza dei campi e in particolare delle palline. Specialmente di sera diventa davvero difficile generare potenza e ‘far viaggiare’ la pallina a certe velocità. Da questo punto di vista, però, affrontare un avversario come Wawrinka piuttosto che uno come Mannarino che tende già di suo a non darti ritmo potrebbe rappresentare un aspetto positivo per Jannik, anche se le qualità e le potenzialità del tre volte vincitore slam sono di altro livello rispetto a quelle del transalpino.

Come già sottolineato, sarà un programma molto ricco, quello odierno. In campo maschile senza dubbio c’è attesa per la sfida tra Medvedev e Zverev, ma anche il duello next gen tra Alcaraz e Draper promette spettacolo. Tra le donne, la ritrovata Emma Raducanu degli ultimi giorni proverà a fare uno sgambetto alla numero uno del mondo Iga Swiatek.