Juventus, che spesa per Pogba: 200mila euro per ogni minuto in campo

Spesa carissima per la Juventus per il centrocampista Paul Pogba. Come riporta la Repubblica, infatti, fino ad ora i bianconeri hanno speso 200mila euro per ogni minuto giocato in campo dal francese, circa 3,49 milioni di euro per singola partita. Un grande dispendio quindi per il club torinese, considerando i pochissimi minuti giocati da Pogba dal suo ritorno in bianconero. Addirittura il centrocampista non disputa un match da titolare dallo scorso 19 aprile, ancora con la maglia del Manchester United, e da quella data ha giocato solo 35 minuti in tre partite.