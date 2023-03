Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 14 marzo con Sinner

Il programma e gli orari di martedì 14 marzo 2023. Il torneo di Indian Wells 2023 entra nelle fasi caldi, con la disputa nella serata e notte italiana dei match di ottavi di finale maschili e femminili. Ben 16 saranno dunque i match di giornata, con Jannik Sinner protagonista con Stan Wawrinka come ultimo match sul campo 3. Ecco il programma completo:

STADIUM 1:

Ore 19.00 (5) Medvedev vs (12) Zverev

A seguire (4) Fritz vs Fucsovics

Non prima delle 23.00 (15) Kvitova vs (3) Pegula

Non prima delle 2.00 (1) Alcaraz vs Draper

Non prima delle 4.00 (1) Swiatek vs Raducanu

STADIUM 2:

Ore 19.00 (6) Gauff vs (Q) Peterson

A seguire (16) Krejcikova vs (2) Sabalenka

A seguire (14) Tiafoe vs (Q) Tabilo

Non prima delle 2.00 Cirstea vs (5) Garcia

A seguire (17) Paul vs (8) Auger-Aliassime

STADIUM 3:

Ore 19.00 (7) Sakkari vs (17) Pliskova

A seguire (6) Rublev vs (10) Norrie

A seguire Vondrusova vs Muchova

Non prima dell’1.00 (10) Rybakina vs (Q) Gracheva

A seguire (11) Sinner vs Wawrinka

STADIUM 4:

Ore 19.00 (23) Davidovich Fokina vs (Q) Garin