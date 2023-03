Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 16 marzo con Sinner

Il programma e gli orari di giovedì 16 marzo 2023 per quanto riguarda il torneo di Indian Wells 2023. Nel deserto californiano vanno in scena i match di quarti di finale della parte alta dei rispettivi tabelloni. In campo anche Jannik Sinner, che contenderà al campione uscente Taylor Fritz un posto tra i migliori 4. Ecco il programma completo del campo centrale:

STADIUM 1:

Ore 19.00 – Muchova vs (10) Rybakina

A seguire – (1) Swiatek vs Cirstea

Non prima delle 23.00 – (4) Fritz vs (10) Sinner

Non prima delle 2.00 – (1) Alcaraz vs (8) Auger-Aliassime