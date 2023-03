Champions League, attesa sorteggio: derby Milan-Inter ai quarti quotato a 2.15

Rischio derby concreto secondo i betting analyst. Si parla chiaramente della prospettiva di un terzo confronto tra Milan e Inter nei quarti di finale di Champions League. Domani è in programma il sorteggio e secondo gli analisti l’ipotesi derby è concreta, con un’opzione a 2.15 sul tabellone Better. C’è anche il Napoli tra le qualificate e per le italiane la possibilità di scontrarsi è data invece a 3,25 mentre quella di pescare una straniera vale 1,30. Tra gli avversari da evitare, poi, c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il quarto degli allenatori italiani che completa un poker storico: ritrovarsi contro il Milan, la squadra con la quale ha raggiunto il top in carriera, vale 6,50, la stessa di giocarsi l’accesso alla semifinale contro il Napoli, altra ex squadra di Ancelotti.