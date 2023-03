Psg, i tifosi: “Fischieremo sempre Messi, passa troppo poco tempo in campo”

“Lo fischiamo perchè passa troppo tempo senza lavorare sul campo. Non vogliamo che questo continui”, è questo il messaggio di alcuni ultras del Psg sui social in riferimento a Lionel Messi e all’uscita anticipata dal campo in Champions League. I parigini non sono mai riusciti ad accedere ai quarti di finale della UCF e anche in questa stagione, il club è stato eliminato agli ottavi, questa volta dal Bayern Monaco. L’argentino non ha segnato nei 180′ ed è risultato pericoloso solo in poche occasioni.