Incredibile nelle prove libere dell’Indycar: Will Power e Scott Dixon vengono alle mani (VIDEO)

di Christian Poliseno 34

Scene incredibili durante la seconda sessione di Prove Libere del Sonsio GP di Indycar. Durante la sessione infatti, Will Power e Scott Dixon sono stati protagonisti di un incidente che li ha visti convolti, che troverete anche in calce all’articolo. Ebbene, non appena i due sono stati costretti ad uscire dalle monoposto, ecco che sono venuti alle mani, con Power molto nervoso nei confronti di Dixon. Ecco il video della reazione e dell’incidente.