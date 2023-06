WTA Nottingham 2023, è festa britannica: Burrage e Boulter volano in finale

È festa britannica al WTA 250 di Nottingham, dove due tennista di casa si affronteranno per il titolo della tradizionale manifestazione inglese su erba. A farlo saranno Jodie Burrage e Katie Boulter, protagoniste di quello che sarà senz’altro il più bel momento del tennis femminile britannico dalla vittoria agli US Open 2021 firmata Emma Raducanu. Soprattutto, sono bellissime notizie anche in vista dei prossimi appuntamenti e del torneo di Wimbledon, in cui al pubblico inglese farebbe molto piacere vedere le proprie beniamine ben figurare. Burrage ha sconfitto Alizé Cornet con lo score di 7-5 7-5, al termine di un match molto lottato e in cui non sono mancati i ribaltamenti di fronte: ben 10, infatti, i break che si sono susseguiti nell’arco dei 22 game di durata dell’incontro. Per quel che concerne Boulter, la tennista inglese ha battuta la connazionale Heather Watson per 6-4 7-5, dimostrando – proprio come l’anno scorso – di sapersi adattare benissimo a questa superficie. Per entrambe, si tratta della prima finale nel circuito maggiore: sicuramente la partita fin qui più importante della loro carriera, sarà uno scontro da non perdere.