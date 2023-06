“Ho deciso di lasciarlo andare, Amrabat non giocherà”. Così il ct del Marocco, Walid Regragui, è intervenuto dal ritiro della sua Nazionale riguardo alla non convocazione del centrocampista della Fiorentina nel match contro il Sudafrica. “Ha giocato tante partite quest’anno, non lo vorrei rischiare, soprattutto perché presto firmerà con un nuovo club” ha aggiunto.