Incontra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Torino, ecco come fare: data, orario, luogo e dove trovarli

Vuoi incontrare Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Torino? Ecco come fare: data, orario, luogo e dove trovarli. Accomunati dallo sponsor Nike, i due giovani tennisti più forti del mondo incontreranno i loro tifosi a Torino, sede delle Atp Finals. L’evento è promosso proprio da Nike, che presso il suo store nel capoluogo piemontese ospiterà l’azzurro e lo spagnolo. L’appuntamento è per la giornata di venerdì 10 novembre alle ore 15:00 presso il Nike Store Torino, in Via Roma 43.