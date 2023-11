Borussia Dortmund, la protesta dei tifosi coinvolge anche Agnelli: “Vi interessano solo i soldi”

La protesta dei tifosi del Borussia Dortmund, che in occasione del match di Champions contro il Newcastle hanno contestato i vertici del calcio europeo e mondiale, ha coinvolto Andrea Agnelli. La sagoma dell’ex presidente della Juventus è stata infatti affiancata a quelle di Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg, e Gianni Infantino, numero uno della Fifa, in uno striscione che recita: “Non vi interessa lo sport: tutto ciò che vi interessa sono i soldi“.

Una scelta per certi versi singolare visto che Agnelli, ritratto peraltro con il cappellino della Fiat in testa, non occupa più alcun ruolo di spicco. La spiegazione più plausibile è che il riferimento implicito dei sostenitori gialloneri fosse alla Superlega (che spiegherebbe anche l’assenza del presidente dell’Uefa Ceferin). Oltre allo striscione, sono piovuti in campo anche dei lingotti d’oro.