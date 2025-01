Gli incendi che hanno devastato quartieri di Los Angeles stanno complicando l’avvicinamento della città ai Giochi Olimpici in programma nel 2028. Nonostante i danni per oltre 300 miliardi di dollari, non ci sono voci su un possibile trasferimento della manifestazione, nonostante la città americana sia passata attraverso uno di quelli che è stato classificato dagli esperti come uno dei disastri naturali più devastanti nella storia degli Stati Uniti. Il governatore Gavin Newsom si è già mosso per assicurare che Los Angeles sarà pronta a ospitare i Giochi. “La forza delle nostre comunità e la nostra unità nei momenti difficili rendono questa città straordinaria e quando Los Angeles accoglierà il mondo nel 2028, il nostro spirito brillerà più che mai”, ha affermato Casey Wasserman, presidente di LA2028. Di contro, Eric Sheehan, figura chiave dell’organizzazione dei Giochi del 2028, ritiene che la città non sia equipaggiata abbastanza da poter ospitare le Olimpiadi: “Questi incendi confermano il messaggio che abbiamo diffuso da prima di ricevere l’offerta nel 2017, ovvero che Los Angeles non dovrebbe ospitare questi Giochi perché non può prendersi cura dei suoi residenti e ospitare il più grande – come lo chiama LA28 – il più grande evento sportivo della storia americana allo stesso tempo. Meritiamo una Los Angeles resiliente che possa proteggere i suoi residenti dagli incendi. Lo meritiamo indipendentemente dal fatto che si organizzino o meno le Olimpiadi”.

Un trasferimento che appare improbabile

Un annullamento o uno spostamento delle Olimpiadi del 2028 è estremamente improbabile, affermano gli esperti. Gli unici casi di rinvio dei Giochi risalgono alle guerre del secolo scorso e alla pandemia del 2020. La Prima guerra mondiale ha costretto l’annullamento dei Giochi estivi del 1916, mentre i Giochi estivi e invernali del 1940 e del 1944 sono stati annullati a causa della Seconda guerra mondiale. Nel 2020, gli organizzatori hanno posticipato i Giochi di Tokyo di un anno a causa della pandemia del Covid-19. Jonathan Aronson, professore presso l’Università della California del Sud a Los Angeles, ha confermato che trovare una sede alternativa sarebbe piuttosto difficile: “Trovare una città che ospiti i Giochi sarebbe quasi impossibile. Manca troppo poco tempo all’inizio dei prossimi Giochi e Los Angeles ha già iniziato ad organizzarsi da anni per il 2028”.

Lo scenario attuale

Sono almeno 25 le vittime dei devastanti incendi che da giorni stanno colpendo Los Angeles, secondo l’ultimo aggiornamento del medico legale della contea: otto persone sono decedute nell’incendio di Palisades e 17 in quello di Eaton. E la Contea di LA ha dichiarato un’emergenza sanitaria, avvertendo che il fumo e le particelle leggere trasportate dall’aria possono rappresentare una minaccia alla salute immediata e a lungo termine. Intanto il National Weather Service (Nws) ha ripristinato il livello di allerta più alto per alcune zone di Los Angeles e Ventura, legato alle previste raffiche di vento fino a 80 chilometri orari. Le previsioni e la qualità dell’aria