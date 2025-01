Il 2025 del mondo dell’atletica internazionale sta per entrare nel vivo e per gli atleti italiani è il momento di mettersi alla prova con le prime gare indoor della stagione. Sprint, salti, lanci: la preparazione è alle fasi finali e le agende dei grandi protagonisti azzurri si stanno già popolando di appuntamenti internazionali. Alcuni dei volti più attesi hanno già definito il loro esordio agonistico, mentre altri si preparano a scendere in pista con l’obiettivo di conquistare nuove medaglie.

Il calendario delle stelle azzurre

Uno dei grandi protagonisti sarà Andy Diaz, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel salto triplo, che ha scelto la Francia per il suo debutto stagionale. Il saltatore delle Fiamme Gialle, primatista italiano della specialità, sarà infatti presente al Meeting Elite Metz Moselle Athlélor di Metz, sabato 8 febbraio. In questa occasione, l’italo cubano cercherà le prime risposte alla sua preparazione invernale, che è iniziata con il consueto raduno a Castelporziano per poi proseguire a Tenerife con l’intero gruppo di allenamento, sotto la guida di coach Fabrizio Donato. Gli obiettivi principali della stagione al coperto saranno gli Europei indoor di Apeldoorn (6-9 marzo) e i Mondiali indoor di Nanchino (21-23 marzo), dove il triplista azzurro punta a confermarsi.

Il settore del peso vedrà protagonisti due atleti di punta come Leonardo Fabbri e Zane Weir. Il fiorentino, campione d’Europa lo scorso giugno a Roma e medagliato a livello mondiale sia all’aperto che indoor, sarà impegnato al Czech Indoor Gala di Ostrava (Repubblica Ceca) il 4 febbraio, in una delle tappe più prestigiose del World Indoor Tour. Anche Zane Weir, campione europeo indoor, è pronto a tornare alle competizioni, con un debutto anticipato già il 25 gennaio a Nordhausen, in Germania. Entrambi gli atleti parteciperanno anche al Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais a Liévin (Francia), il 13 febbraio, un evento di grande rilevanza per la stagione indoor.

Definite anche le date di esordio per Zaynab Dosso e Larissa Iapichino. Il bronzo mondiale indoor nei 60 metri, farà il suo esordio a Belgrado il 29 gennaio nella stessa distanza, dove affronterà tra le altre anche la giamaicana Shashalee Forbes. La saltatrice figlia d’arte, argento europeo nel salto in lungo, sarà invece impegnata all’Istaf Indoor di Düsseldorf il 9 febbraio, con l’obiettivo di confermare il suo talento e migliorare le prestazioni in vista dei principali appuntamenti stagionali.