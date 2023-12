Il ministro Abodi verso il 2024: “Olimpiadi e Paraolimpiadi, ma anche tanti progetti di sport nelle scuole”

“Per lo sport italiano è stato un anno pieno di successi, di problemi da affrontare, ma anche un anno pieno di prospettive. Lo sport ci insegna a celebrare le gioie e le vittorie per un attimo come dice il libro di Dino Zoff ‘Dura solo un attimo la gloria'”. Son le parole del ministro dello sport, Andrea Abodi, oggi a Fabriano per visitare il PalaCesari dove si allenano le campionesse olimpioniche di ginnastica ritmica Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, per poi inaugurare i lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri.

“Il 2024 è un anno proiettato a grandi appuntamenti come le Olimpiadi e le Paraolimpiadi – ha aggiunto il ministro -. Abbiamo davanti a noi tante progettualità da sviluppare, soprattutto che riguardano la scuola”. “Con l’introduzione dello sport in Costituzione abbiamo ancor più il dovere che lo sport stesso possa esprimere tutto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico a iniziare dalle scuole”, ha detto ancora Abodi.

Il ministro è poi tornato a parlare della sentenza sulla Superlega: “Deve essere colta come un’opportunità per migliorare quello che c’e. Se non si vuole la Superlega, non basta dire no, ma occorre sempre migliorare il prodotto sportivo, quello calcistico, mettere sempre più al centro i tifosi, migliorando le infrastrutture, ma questo è un tema europeo e non soltanto nazionale”. “La Superlega, quindi, la considero come un’opportunità di riflessione e miglioramento dell’esistente” ha concluso.