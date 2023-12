“Smetterò quando non sarò più al 100% fisicamente e mentalmente”. Così Max Verstappen a ‘The-Race’ sui sui futuri anni in Formula 1. “Finché sarò al massimo delle mie potenzialità, correrò. Nel momento in cui non sarò più in grado di competere o di vincere le gare, smetterò. Se non riuscirò più a dare il 100% preferisco non guidare”.