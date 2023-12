Il Manchester City sta per chiudere un colpo dall’Argentina. Secondo i media inglesi, il trequartista locale del River Plate Claudio Echeverry è a un passo dalla squadra di Pep Guardiola. Il 17enne dovrebbe passare ai Citizens per una cifra attorno ai 20 milioni di euro per poi rimanere un altro anno al River e accasarsi a Manchester nel 2025.