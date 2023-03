Il Circolo Canottieri Aniene festeggia i suoi campioni con una Walk of Fame, Malagò: “Una celebrazione che stimolerà vittorie future”

Il Circolo Canottieri Aniene celebra i suoi campioni e le loro gesta con una passerella speciale. Nella serata di venerdì 24 marzo, le autorità del circolo e gli sportivi che hanno portato in alto il suo nome negli eventi più importanti del mondo hanno inaugurato l’apertura di una Walk of Fame. La galleria dei campioni, che porta i tesserati dalla parte alta del circolo sino agli spogliatoi, è stata arricchita con le foto dei moltissimi protagonisti che hanno scritto una pagina di storia del club. Nel corso dell’evento c’è stato spazio per aneddoti, curiosità e ringraziamenti nei confronti degli atleti. “L’idea è partita da un concetto di base, ricordare al corpo sociale tutti gli atleti e le atlete che hanno fatto la storia di questo meraviglioso circolo – ha spiegato il presidente del CONI nonché presidente onorario del Circolo Canottieri Aniene Giovanni Malagò –. Parliamo di medaglie olimpiche e paralimpiche, titoli mondiali, europei e coppe del mondo; questo gesto da parte nostra può fungere anche da stimolo per emulare le gesta di questi ragazzi e ragazze, cosicché tutta l’Italia possa continuare a vincere in futuro”.

La lunga sequenza di scatti in bianco e nero non sottolinea soltanto la quantità numerica dei campioni passati dall’Aniene, ma anche le numerose discipline nelle quali sono stati ottenuti tali riconoscimenti. “Era nato come un tunnel, ora è diventato lo specchio della nostra storia – ha chiosato il presidente del circolo Massimo Fabbricini –. Nel nostro percorso ci sono tante splendide vittorie che ci hanno regalato i nostri atleti. Sono così tanti che non è stato nemmeno possibile inserirli tutti; la galleria adesso è piena, ora dovremo senz’altro inventarci qualche altra cosa per celebrare le numerose altre vittorie che siamo certi arriveranno in futuro”.

Nella serata di festa presenti anche l’Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato ed alcuni dei medagliati olimpici e campioni mondiali di nuoto come Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. “La galleria è davvero bellissima – ha commentato un’emozionata Quadarella –. È bello sapere di aver scritto una piccola parte della storia di questo grande circolo; per quanto riguarda il nuoto, l’Aniene è sicuramente la squadra più forte d’Italia e fare parte di questa famiglia per me è un grande onore”. Le parole di Martinenghi completano un quadro di gioia ed emozione: “Questo è un mondo magico e farne parte è un orgoglio, non posso che ringraziare il presidente Massimo Fabbricini, Giovanni Malagò e tutti i soci per questo ulteriore riconoscimento. Ormai non competo più solo per me stesso, lo faccio anche per il Circolo Canottieri Aniene, e venire celebrato in una serata così è stato molto emozionante”. Festeggiare e ricordare il passato diventa così uno stimolo per programmare il futuro, dove il Circolo Canottieri Aniene proverà ad essere ancora protagonista in tante discipline e con tante altre grandi soddisfazioni.