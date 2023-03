Gp Portimao 2023, Quartararo: “Troppo lontani dal podio, dobbiamo trovare una soluzione”

“Mi aspettavo meglio. Velocità ce l’abbiamo ma per lottare per le prime posizioni non si può fare niente. Ora abbiamo il passo di Bezzecchi ma abbiamo chiuso troppo lontano anche dal terzo posto. Lo scorso anno, qui, avevo vinto per distacco, ora ho finito lontano da Pecco. E’ preoccupante. Dobbiamo trovare una soluzione per lottare per le prime posizioni”. Queste le parole del pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, dopo il deludente ottavo posto nel Gp di Portimao 2023.