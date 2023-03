Judo, Grand Slam Tblisi: secondo posto per Bellandi nei 78kg

E’ arrivato il quarto podio per l’Italia a Tbilisi, Georgia, dove si sta disputando il quarto Grand Slam stagionale di Judo. Secondo posto per Alice Bellandi nella categoria -78 kg femminili. Per la numero uno del ranking mondiale è sfumato sul più bello il quinto successo consecutivo nel massimo circuito. All’Olympic Palace la bresciana ha iniziato il proprio percorso aggiudicandosi la Pool A, in virtù dei successi sulla kosovara Loriana Kuka e sull’ucraina Yelyzaveta Lytvynenko. In semifinale, poi, la Bellandi ha battuto la tedesca Alina Boehm, prima di arrendersi nell’ultimo atto di fronte all’altra tedesca Anna-Maria Wagner. Hanno completato il podio l’israeliana Inbar Lanir e l’ucraina Yuliia Kurchenko (terze).