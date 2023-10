Hurkacz-Korda in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Hubert Hurkacz affronterà Sebastian Korda nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma sul cemento cinese. Prima testa di serie di tutto il torneo affrontata dal polacco, che dopo le comode vittorie contro Kokkinakis e Hsu ha lasciato un set per strada sia contro Zhang che contro Marozsan. Molto più insidioso il cammino di Korda, costretto a battere Bu, Medvedev, Cerundolo e Shelton per approdare al penultimo atto del torneo. Secondo i bookmakers partirà leggermente favorito Hurkacz, che ha più esperienza in questi tornei e può fare affidamento su un colpo estremamente solido come il servizio. Guai però a dare per spacciato Korda, che sta giocando davvero bene in queste settimane e sembra aver ritrovato quel livello che gli aveva permesso di fare strada agli Australian Open. Proprio a Melbourne era arrivata una vittoria al quinto set ai danni di Hurkacz (1-1 i precedenti).

