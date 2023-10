Dimitrov-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Grigor Dimitrov affronterà Andrey Rublev nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma sul cemento cinese. Due dei tre vincitori di un 1000 rimasti in corsa a Shanghai si affrontano nel penultimo atto, contendendosi l’ambito pass per la finale. Dimitrov ha stupito tutti, esprimendo un livello di tennis clamoroso e non limitandosi solo a battere Carlos Alcaraz, bensì superando anche la prova del nove contro Jarry. Rublev invece ha dato prova della sua incredibile solidità e, in un torneo in cui i big sono usciti di scena uno dopo l’altro, lui non ha tremato ed è approdato in semifinale senza perdere neppure un set. 3-3 i precedenti, andati in scena tutti sul cemento. Il più recente, Vienna 2022, ha visto trionfare il bulgaro in due set.

