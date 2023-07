Hopman Cup 2023: Croazia seconda finalista, fuori la Spagna di Alcaraz

Definita la finale della Hopman Cup 2023, competizione a squadre tornata dopo un’assenza di tre anni di scena sulla terra battuta di Nizza (Francia). A raggiungere in finale la Svizzera è stata la Croazia di Donna Vekic e Borna Coric. Decisiva la vittoria per 2-1 ai danni della Spagna, a cui non è bastato il solito Carlos Alcaraz. Quest’ultimo ha portato a casa il suo match di singolare, ma è stato sconfitto insieme alla connazionale Masarova in doppio misto. Poco male per gli spagnoli, già aritmeticamente eliminati dopo la vittoria di Vekic nel singolare femminile. Mastica amaro invece il Belgio, che in caso di arrivo a pari punti di tutte e tre le squadre avrebbe staccato il pass per la finale. La vittoria della Croazia per 2-1 ha invece consegnato la finale a Vekic e Coric, che affronteranno da favoriti la Svizzera di Naef e Riedi.

CROAZIA B. SPAGNA 2-1

Vekic (CRO) b. Masarova (SPA) 6-2 6-1

Alcaraz (SPA) b. Coric (CRO) 6-3 6-7(6) 10-6

Vekic/Coric (CRO) b. Masarova/Alcaraz 1-6 6-4 14-12