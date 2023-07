Qualificazioni Atp Umago 2023: Vavassori sconfitto al terzo da Kolar, out anche Brancaccio e Maestrelli

Ampiamente negativo il bilancio per il tennis azzurro nelle qualificazioni dell’Atp 250 di Umago 2023. Ad eccezione del derby Cobolli-Nardi, sono infatti arrivate solamente sconfitte. La più dolorosa è probabilmente quella di Andrea Vavassori, a un passo dalla rimonta contro Kolar ma sconfitto al tie-break del terzo set. Il tennista di Pinerolo ha anche servito per il match sul 5-4 nel terzo, tuttavia non è riuscito a chiudere ed ha ceduto alla distanza per 6-2 4-6 7-6

Niente da fare neppure per Raul Brancaccio, sconfitto in rimonta dall’olandese De Jong dopo 2h17′. 4-6 6-2 6-3 il punteggio del match, in cui l’azzurro ha avuto un break di vantaggio nel terzo prima di perdere cinque giochi di fila dal 3-1. Infine, out anche Francesco Maestrelli, la cui luce si è spenta sul 4-2 nel primo set contro Bagnis. Da quel momento ha infatti perso 10 dei seguenti undici giochi ed è uscito di scena per 6-4 6-1.