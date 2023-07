L’agente di Davide Faraoni: “Nessun contatto con il Napoli”

“Col Napoli non ho mai parlato di Faraoni, è un giocatore del Verona e fino ad oggi non ho avuto alcun segnale da parte del Napoli”. Con queste parole Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, commenta, a Sky Sport, le voci su un interessamento del Napoli per un altro suo assistito, l’esterno dell’Hellas Davide Faraoni. Il terzino 31enne nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze in campionato, impreziosite da 2 gol e 3 assist. Nelle ultime settimane è stato accostato al club partenopeo, che cerca un vice di Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo contrattuale (annunciato in ritiro da De Laurentiis).