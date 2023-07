Hopman Cup 2023: calendario, programma, date, orari e copertura tv con Alcaraz

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della Hopman Cup 2023, appuntamento in programma dal 19 al 23 luglio a Nizza (Francia). La storica competizione a squadre che soleva aprire la stagione tennistica in Australia torna dopo tre anni d’assenza e lo fa sulla terra rossa europea. Saranno sei le nazioni che andranno a caccia del titolo e non mancano i big. Su tutti il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che non ha intenzione di riposare dopo l’intenso cammino a Wimbledon terminato con una vittoria e non è spaventato dal cambio di superficie. Al via anche Rune, Coric, Vekic, Mertens, Goffin, Gasquet e Cornet. Non è presente l’Italia. Ogni confronto prevede tre match, ovvero due singolari (uno maschile e uno femminile) e l’eventuale doppio.

HOPMAN CUP IN TV – L’evento non gode di una copertura televisiva in Italia poiché nessun emittente ha acquistato i diritti. Sarà comunque possibile seguirlo gratuitamente in streaming tramite Recast, una piattaforma di streaming di sport e intrattenimento. Per accedervi non è necessario sottoscrivere alcun abbonamento; basta registrarti online. Per chi volesse guardare i match in tv, Recast offre la possibilità di collegare il proprio PC alla tv via cavo, utilizzando Google Chromecast o Apple Airplay. Clicca QUI per il link.

PROGRAMMA HOPMAN CUP

-GRUPPO 1

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

16:00: Danimarca vs Svizzera

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

16:00: Danimarca vs Francia

VENERDI’ 21 LUGLIO

15:00: Svizzera vs Francia

-GRUPPO 2

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

15:00: Belgio vs Croazia

VENERDI’ 21 LUGLIO

16:00: Belgio vs Spagna

SABATO 22 LUGLIO

16:00: Croazia vs Spagna

FINALE

DOMENICA 23 LUGLIO

16:00: Vincente Gruppo 1 vs Vincente Gruppo 2