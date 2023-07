F1 GP Ungheria 2023, Norris: “Una grande gara. Verstappen è irraggiungibile”

Dopo il secondo posto arrivato nel Gran Premio di F1 di Ungheria 2023, Lando Norris ha parlato della sua gara. Ecco le sue parole: “Il secondo posto rappresenta un grande risultato, anche se non siamo riusciti a prendere un Verstappen davvero irraggiungibile. È stata una gara dura, specialmente quando Perez verso la fine mi si è avvicinato molto. Un altro podio per me e per la McLaren, un grande risultato. Verstappen? Impossibile raggiungerlo al momento, è davvero forte, ma pensiamo a dove siamo guardando i progressi fatti rispetto a quattro o cinque gare fa. Il segreto di questi risultati sta solo nel duro lavoro di tutto il team, ottenendo dei successi che mi fanno davvero felice”.