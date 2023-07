GP Ungheria, Perez: “Contento del terzo posto, obiettivo tornare a podio nelle prossime gare”

“Cercherò di tornare sul podio anche nei prossimi weekend, peccato per non aver conquistato la seconda posizione”. Queste le parole di Sergio Perez, pilota della Red Bull in seguito al terzo posto conquistato nella gara del Gran Premio di Gran Bretagna. “Sono contento del terzo posto nonostante mi sia avvicinato a Norris in seconda posizione, perdendo tanto tempo nel superare i doppiati. Nel complesso abbiamo condotto una buona gara, facendo bene anche dal punto di vista delle strategia. Queste prestazioni sicuramente aumentano il morale. Da qui in poi cercherò di salire sul podio in ogni weekend”.