Gli highlights e i gol di Argentina-Panama, sfida amichevole andata in scena a Buenos Aires. In una serata di grande festa all’Estadio Monumental, l’Albiceleste supera nel quarto d’ora finale Panama in amichevole. Prima Almada, poi Lionel Messi con una deliziosa punizione sotto l’incrocio firmano il 2-0. La festa può continuare.

