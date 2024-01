Highlights Tortona-Venezia 75-69: basket Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 12

Tortona ferma Venezia per 75-69. I padroni di casa vincono sugli ospiti, che dunque si confermano secondi in classifica e devono salutare il primo posto generale. Questi i migliori momenti del match valido per la diciassettesima giornata: