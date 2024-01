Highlights e gol Torres-Olbia 1-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

Gli highlights e le azioni salienti di Torres-Olbia 1-0, match del girone B di Serie C. Un gol di Fischnaller al 20′ permette ai padroni di casa di portarsi a -3 dal Cesena capolista. Sesta sconfitta consecutiva invece per l’Olbia di Leandro Greco. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita. Successo meritato per i ragazzi di Alfonso Greco, che ripartono dopo il ko col Rimini.