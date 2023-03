Gli highlights della prova di Super-G maschile in quel di Soldeu, dove sono in corso le Finali della Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023. Vince Marco Odermatt, che precede sul podio Schwarz e il rivale di questa stagione Kilde. Buon piazzamento nei 10 per Mattia Casse e Dominik Paris, che chiudono bene la loro stagione.

Marco Odermatt si supera