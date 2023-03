Tennis, Potapova con la maglia dello Spartak Mosca: è polemica, interviene la WTA

Polemica nel mondo del tennis con la Potapova che ha fatto parlare di se. In quel dell’ATP di Indian Wells la tennista russa è stata protagonista di un evento che ha scatenato l’attenzione dei diversi social, oltre che ovviamente, della WTA. Sull’argomento sono intervenute anche le diverse tenniste che si sono definite sorprese. Questo l’accaduto.

Nel pre match fra la Potapova contro la statunitense Jessica Pegula nel torneo di Indian Wells, secondo quanto riportato da Eurosport, la tennista russa avrebbe indossato una maglia dello Spartak Mosca. Sul fatto è intervenuta direttamente la WTA che con una nota ufficiale ha emesso un avvertimento formale alla tennista proveniente dal sud della Russia. Il fatto è stato definito come una provocazione legata alla guerra in Ucraina. Dal canto suo la Potapova ha chiarito come non fosse suo intento quello di generare nessun tipo di polemica e nessun tipo di provocazione verso l’Ucraina. Sull’argomento è intervenuta anche la numero uno al mondo, Iga Swiatek, che si è definita “sorpresa” per l’accaduto. Bisogna ricordare che dallo scorso anno, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, le giocatrici russe e bielorusse non possono giocare sotto le insegne nazionali.