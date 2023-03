Highlights Super-G domenica Kvitfjell, Coppa del Mondo sci alpino 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights del Super-G di domenica da Kvitfjell, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino. In una gara fortemente condizionata dalle condizioni metereologiche c’è un podio tutto austriaco composto da Ortlieb, Venier e Gritsch. Quarta posizione per Sofia Goggia, che avrebbe certamente vinto se non avesse improvvisamente smesso di nevicare nella seconda parte di questa gara.

CLASSIFICA FINALE

CLASSIFICA GENERALE

Sofia Goggia sfiora il podio in Norvegia



Nina Ortlieb firma la tripletta austriaca