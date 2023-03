Atp Santiago 2023, Pellegrino e Vavassori trionfano nel torneo di doppio

In una settimana avara di successi in singolare, arrivano buone notizie per il nostro tennis dal doppio, con Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori vincitori dell’ATP 250 di Santiago. In finale il 25enne di Bisceglie ed il 27enne di Torino hanno sconfitto per 6-4 3-6 12-10 il brasiliano Thiago Seyboth Wild e il cileno Matias Soto dopo aver annulato un match point nel super tie-break. “Vincere il titolo con uno dei miei più grandi amici è incredibile”, ha detto Vavassori. “Sono molto felice, è una grande emozione vincere il mio primo torneo ATP con lui”, ha aggiunto Pellegrino. Si tratta del secondo successo ATP per Vavassori, che aveva trionfato nel 2021 a Cagliari con Sonego. Primo trionfo invece per il pugliese nel circuito maggiore.