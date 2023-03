Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell 2023: podio austriaco in un pazzo Super-G, beffa per Sofia Goggia

La gara più pazza della stagione è andata in scena a Kvitfjell, dove a vincere il secondo Super-G di questo fine settimana è a sorpresa l’austriaca Nina Ortlieb. Podio tutto austriaco, composto anche da Stephanie Venier e Franziska Gritsch, tutte scese con pettorali compresi tra il 26 e 31. Le condizioni metereologiche sono infatti totalmente cambiate nella seconda parte di gara, quando ha smesso di nevicare e si è visto anche un pò di sole. C’è tanto rammarico per Sofia Goggia, che aveva compiuto un autentico capolavoro e ha assaporato per circa mezz’ora il ritorno al successo in Super-G a quattordici mesi di distanza dall’ultima volta. Poi, di fatto, è iniziata un’altra gara e la bergamasca non è riuscita neanche a salire sul podio, chiudendo in quarta posizione.

Non entra nelle 10 e guadagna pochi punti Elena Curtoni, ma per lei è stato importante rimanere davanti a Lara Gut-Behrami, Cornelia Huetter e Ragnhild Mowinckel, ovvero le sue avversarie per il pettorale rosso di specialità. Il margine resta minimo e si deciderà tutto nell’ultima tappa a Soldeu. Piuttosto indietro Federica Brignone, che ha commesso un errore abbastanza grave nella sua prova ed è fuori dalle 20. Fuori Laura Pirovano, scesa proprio in quel frangente di gara in cui le austriache hanno fatto segnare i primi tre tempi. L’azzurra era partita anche bene, ma è poi uscita dopo qualche curva.

CLASSIFICA GENERALE

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA FINALE (*in aggiornamento)

1 ORTLIEB Nina AUT 1:29.25

2 VENIER Stephanie AUT 1:29.37 +0.12

3 GRITSCH Franziska AUT 1:29.63 +0.38

4 GOGGIA Sofia ITA 1:29.94 +0.69

5 AICHER Emma GER 1:30.00 +0.75

6 FLURY Jasmine SUI 1:30.13 +0.88

7 SHIFFRIN Mikaela USA 1:30.23 +0.98

8 HOLDENER Wendy SUI 1:30.31 +1.06

9 WEIDLE Kira GER 1:30.32 +1.07

10 JENAL Stephanie SUI 1:30.33 +1.08

12 CURTONI Elena ITA +1.14

21 BRIGNONE Federica ITA +1.54

26 DELAGO Nicol ITA +1.67

27 MELESI Roberta ITA +1.80

DNF PIROVANO Laura ITA

DNF DELAGO Nadia ITA