Highlights Sonego-Humbert 6-4 6-3 7-6, secondo turno Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 20

I video con gli highlights di Sonego-Humbert, sfida valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023. Il tennista azzurro ha bissato il successo ottenuto all’esordio contro Shelton, liquidando in tre set il beniamino di casa Humbert. Match meno equilibrato di quanto dica il punteggio di 6-4 6-3 7-6(3) e conquistato meritatamente da Lorenzo in 2h40′ di gioco. Terza volta in carriera al terzo turno a Parigi per il piemontese, che ovviamente non vuole porsi limiti e sogna in grande.

LA CRONACA DEL MATCH