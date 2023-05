Pallanuoto, Champions League: Pro Recco vola in semifinale, sconfitta per Brescia

La Pro Recco accede alle semifinali di Champions League di pallanuoto, dove affronterà il Vouliagmeni, che ai quarti ha battuto Brescia. Nella Final Eight in corso a Belgrado, la squadra di Sukno ha battuto 8-4 gli ungheresi del Ferencvaros, 20 volte campione d’Ungheria, terzo nel girone B dei preliminary round. Vittoria ottenuta con la testa, i muscoli e una difesa di ferro. La Pro Recco chiude avanti di un gol il primo tempo, forte del 100% con l’uomo in più e delle parate sicure di Marco Del Lungo. Non concede nulla al Ferencvaros nel secondo, in cui i gol di Younger e Cannella in extra player sono pesantissimi (5-2 al cambio campo). Arrivano anche i primi due gol in superiorità numerica degli ungheresi con Fekete e Merculov (sul secondo gol esce Velotto per limite di falli), poi l’ex Zalanki ruggisce e con la doppietta personale riporta a distanza di sicurezza i neo campioni d’Italia e d’Europa in carica (7-4) a trenta secondi dalla fine del terzo periodo. Cambia il portiere il tecnico del Ferencvaros: l’ultimo tempo va in porta il numero 13 Vogel. Presciutti con una palombella morbida e precisa lo batte e lancia i compagni a +4. Quattro gol che diventano un macigno a livello psicologico per gli avversari. Pro Recco in semifinale.

Sconfitta ai quarti, invece, per il Brescia nella Final Eight di Champions di pallanuoto, in corso a Belgrado. La formazione lombarda perde 11-10 con i greci del Vouligmeni. Partita incredibile, in cui capita tutto ciò che non ti aspetti: venti minuti di sospensione per la forte pioggia che si è abbattuta sulla piscina, Brescia che dopo essere andato avanti 1-0 con Alesiani subisce il sorpasso ed è costretto a inseguire il risultato per tutta la gara, infine l’espulsione del portiere Tesanovic in avvio di quarto tempo, sul risultato di 9-7 per i greci, perchè secondo gli arbitri si muove prima del tiro di rigore di Troulos (miglior realizzatore con 4 gol) che segna il +3 e rispedisce indietro i lombardi (in porta va Dolce che da regolamento può parare soltanto con una mano e non può nulla sulla conclusione alla sua sinistra). La squadra di Bovo rientra fino al -1 con Renzuto Iodice in extra player ma gli ultimi tre minuti e mezzo scorrono troppo veloci per i colori azzurri. È del capitano Presciutti l’ultima conclusione in porta ma il portiere respinge. Il Brescia affronta giovedì nelle semifinali per il quinto posto il Ferencvaros.